Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul care il va inlocui pe Ianis Hagi, de fapt. Internaționalul roman de la Rangers a suferit o ruptura a ligamentelor incrucișate intr-o partida din Cupa Scoției, disputata vinerea trecuta. Mijlocașul de 23 de ani a fost operat și va lipsi pana la finalul sezonului. Campioana Scoției s-a grabit…

- Mijlocasul constantean Alexandru Cicaldau a marcat un gol pentru Galatasaray, insa echipa sa a fost invinsa, cu scorul de 1-2 (1-0), de Trabzonspor, intr-o partida disputata la Istanbul, contand pentru etapa a 23-a a campionatului de fotbal al Turciei. Cicaldau a deschis scorul in min. 31, din penalty,…

- Ianis Hagi a marcat un gol pentru Glasgow Rangers in remiza, scor 1-1, inregistrata in deplasare, cu Aberdeen, in etapa a 21-a a campionatului Scotiei. Internaționalul roman a fost titular si a marcat in minutul 20. Ianis Hagi a primit un cartonas galben in minutul 6 si a fost inlocuit in minutul 78.…

- Denis Dragus a marcat golul prin care Standard Liege a terminat la egalitate cu Anderlecht, 1-1, duminica seara, la Bruxelles, in derby-ul etapei a 22-a a campionatului de fotbal al Belgiei.Gazdele au deschis scorul prin Verschaeren, in minutul 32. Dragus a intrat pe teren in minutul 56 și a marcat…

- Runda a 19-a, ultima din 2021, a campionatului din Turcia a fost benefica pentru Alexandru Maxim. Internationalul roman de 31 de ani a marcat golul prin care echipa sa, Gaziantep FK, s-a impus duminica la limita, scor 1-0, in deplasare, in fata formatiei Rizespor. Maxim a marcat in urma unei lovituri…

- Alexandru Maxim a înscris un gol pentru Gaziantep FK în victoria, scor 3-2, contra celor de la Fenerbahce. Meciul a facut parte din etapa cu numarul 16 din prima liga de fotbal a Turciei.Maxim a marcat din penalty, în minutul 54.Celelalte goluri ale învingatorilor au…

- Slavia Praga a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Mlada Boleslav, in etapa a 18-a a campionatului ceh. Gazdele au deschis scorul in minutul 31, prin Bah, care a fructificat o centrare a lui Nicolae Stanciu. Internaționalul roman a marcat golul de 2-0, in minutul 40, cu un șut…

- Fotbalistul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol superb in meciul castigat cu 3-0 de Slavia Praga impotriva echipei Teplice. Partida s-a disputat duminica, in etapa a 16-a a campionatului Cehiei. Stanciu a deschis scorul in minutul 16. Mijlocașul e executat perfect o lovitura libera din lateral dreapta.…