Alexandru Bobicioiu, foarte atent cu fiul iubitei lui, Simina Loica. Cum i-a surprins bruneta pe cei doi / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Simina Loica și-a gasit fericirea in brațele lui Alex Bobicioiu, asta dupa divorțul de Alex Zanoaga. Cei doi se bucura de o poveste de dragoste ca-n filme, iar acum au marturisit daca sunt sau nu pregatiți sa se casatoreasca. Ce au spus despre marele pas.

- Alexandru Bobicioiu și Ovidiu Neveu au avut o confruntare, in direct, la Xtra Night Show pentru Simina Loica. Cel din urma este convins c-o so ia pe bruneta de la iubitul ei, pentr ca tanara i-ar fi dat semne ca in „simpatizeaza”. Iata care a fost reacția lui Bobicioiu!

- Simina Loica l-a acuzat pe tatal copilului sau ca nu se implica in totalitate in creșterea lui, mai exact ca nu-i cumpara mancare și scutece, iar Alex Zanoaga a raspuns acuzațiilor facute de bruneta in cadrul emisiunii Xtra Night Show. Iata ce a marturisit fostul soț al Siminei Loica!

- Atat din partea lui Alex Zanoaga, cat și din partea Siminei Loica, un lucru este clar: nu mai exista cale de impacare intre ei, mai ales in condițiile in care bruneta formeaza acum un cuplu chiar cu Alexandru Bobicioiu, cel care i-a fost prieten lui Alex Zanoaga. Au depus deja actele de divorț, in instanța,…

- Simina Loica și Alex Bobicioiu traiesc o frumoasa poveste de dragoste și se bucura de multe momente speciale. Bruneta a postat pe rețelele de socializare o imagine cu iubitul ei, intr-o ipostaza romantica. Cat de fericita este alaturi de noul ei partener, dupa separarea de Alex Zanoaga.

- Au trecut cateva luni de cand Simina Loica și Alex Zanoaga au pus punct poveștii lor de dragoste din urma careia a rezultat și un baiețel, Dominic. Tanarul ne-a povestit ca deja procesul de divorț a inceput, iar totul se va desfașura in instanța.

- Simina Loica a venit la Xtra Night Show cu noi dezvaluiri despre relația dintre noul ei iubit, Alex Bobicioiu, și fiul ei și al lui Alex Zanoaga. Bruneta a explicat de ce l-a strigat cel mic „tata” pe actualul ei partener și a dat asigurari ca ii vorbește mereu acestuia despre tatal lui adevarat.

- Dupa desparțirea de Alex Zanoaga, Simina Loica a decis ca e timpul pentru un nou inceput. Bruneta a decis sa se mute intr-o alta casa alaturi de fiul ei, dar unde vine foarte des și actualul partener. Tanara e foarte fericita și susține ca acum e cu adevarat fericita.