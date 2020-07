Stiri pe aceeasi tema

- Sparta Praga, cu Florin Nița (32 de ani) rezerva, a caștigat Cupa Cehiei, dupa ce s-a impus in fața lui Slovan Liberec, scor 2-1. La echipa invinsa, Alex Baluța (26) a evoluat 84 de minute. Romanii continua sa aiba succes in Cehia. Dupa ce Nicolae Stanciu a cucerit titlul alaturi de Slavia Praga, acum…

- Slavia Praga, echipa internationalului roman Nicolae Stanciu, a castigat titlul de campioana a Cehiei la fotbal pentru al doilea an consecutiv, dupa victoria obtinuta miercuri pe teren propriu, cu scorul de 1-0, in derby-ul cu Viktoria Plzen, formatia aflata pe locul secund. Cu Stanciu printre titulari,…

- Fotbalistul roman Nicolae Stanciu a dat o pasa de gol in meciul castigat de Slavia Praga cu scorul de 3-1 pe terenul formatiei Banik Ostrava, sambata, in prima etapa din faza play-off a campionatului Cehiei. David Zima a deschis scorul pentru campioni (14), iar Jan Boril (43) a dublat avantajul oaspetilor…

- Nicolae Stanciu (26 de ani) a fost integralist in derby-ul Cehiei dintre Slavia Praga și Victoria Plzen, incheiat 0-0. Nicolae Stanciu nu a mai repetat evoluțiile bune din primele 3 meciuri de la reluarea campionatului, cand a oferit 3 pase decisive și a marcat un gol. Internaționalul roman a ratat…

- Liderul campionatului ceh de fotbal, Slavia Praga, a invins, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Mlada Boleslav, in etapa XXV-a. Golul a fost marcat de Sevcik, in minutul 22, din centrarea lui Nicolae Stanciu. Internationalul roman a jucat tot meciul. Acesta a fost prima partida a celor doua…

- Formația Slovan Liberec, cu Alex Baluța titular, a pierdut sambata, scor 0-2, in deplasare, in fața echipei Teplice. Aceasta a fost o partida restanta din etapa 23 și totodata prima confruntare oficiala din Cehia dupa intreruperea campionatului din luna martie, cauzata de pandemia de coronavirus. Evident,…

- Campionatul ceh de fotbal, suspendat de la jumatatea lunii martie din cauza pandemiei de coronavirus, se va relua pe 23 mai, informeaza Agerpres . „Liga a aprobat marti reluarea campionatelor din primele doua divizii valorice. Sezonul va reporni sambata, 23 mai, cu meciul dintre FK Teplice si Slovan…

