Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei admis, marti, sesizarile PNL, USR si Avocatului Poporului referitoare la Legea privind masurile de protectie a personalului didactic, de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar in indeplinirea atributiilor specifice functiei. …

- Curtea Constitutionala a Romaniei admis, marti, sesizarile PNL, USR si Avocatului Poporului referitoare la Legea privind masurile de protectie a personalului didactic, de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar in indeplinirea atributiilor specifice functiei. "In urma deliberarilor,…

- Plenul Curții Constituționale (CCR) a stabilit ca Legea privind masurile de protecție a personalului didactic este neconstituționala in ansamblul sau pentru ca a fost adoptata cu incalcarea principiului...

- La inceputul lunii februarie, Senatul a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul care vizeaza investirea personalului didactic de predare, de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar cu exercitiul autoritatii publice, pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, marti, sesizarile, PNL, USR si a Avocatului Poporului referitoare la Legea privind masurile de protectie a personalului didactic, de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar in indeplinirea atributiilor specifice functiei. Avocatului…

- Curtea Constitutionala a explicat, intr-un comunicat de presa, de ce a respins sesizarea Avocatului Poporului referitoare la articolul 14 din OUG 1/1999 privind regimul starii de urgenta. Judecatorii constitutionali precizeaza ca presedintele si-a depasit atributiile legale si a adaugat la lege prin…

- Curtea Constituționala a admis sesizarea Avocatului Poporului impotriva ordonanței de urgența care instituie amenzi de pana la 20.000 de lei pentru nerespectarea izolarii. Amenzile uriașe sunt neconstituționale. In sesizarea transmisa CCR, Avocatul Poporului, Renate Weber, a susținut ca aceasta OUG…

- Presedintele interimar al Partidului Forta Nationala, senatorul Teodor Melescanu, si secretarul general al formatiunii, Mircea Gainusa, au anuntat, sambata, la Targu Mures, ca au solicitat Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei pe motiv ca seful statului ar fi incalcat…