- Ana Guțu, profesor universitar din Chișinau, a fost numita, joi, in funcția de secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, potrivit liderului PMP Eugen Tomac. Acesta i-a mulțumit premierului Orban, intr-un mesaj pe Facebook, ca și-a respectat angajamentul fața de PMP,…

- Alexandra Toader, 33 de ani, a fost numita in functia de presedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban.Anterior, Alexandra Toader a detinut functia de membru al Colegiului Consiliului…

- Vicepresedintele Partidului Unitatii Nationale (PUN) Ana Gutu a fost numita secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din Romania. Despre aceasta a anuntat pe Facebook europarlamentarul Eugen Tomac.

- Radu Preda a fost eliberat din functia de presedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc printr-o decizie a premierului Ludovic Orban publicata marti in Monitorul Oficial.Seful Executivului a luat decizia urmare a unei Note de informare…

- Nini Sapunaru a fost numit in functia de secretar de stat al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Totodata, Costel Barbu este noul secretar general ad...