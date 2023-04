Stiri pe aceeasi tema

- Al doilea titlu continental pentru Romania a fost adus de luptatoarea Alexandra Anghel (72 kg), care a castigat prima finala europeana de seniori din cariera sa.Alexandra a invins-o pe adversara din Turcia Buse Cavusoglu Tosun, dupa o finala plina de emotii, conform Federatiei Romane de Lupte.…

- Romania a castigat primele medalii la Campionatul European de Lupte. La Zagreb, Andreea Ana a castigat medalia de Aur la categoria 55 kg, in timp ce Catalina Axente a obținut medalia de Bronz la 76 kg.

- Andreea Beatrice Ana și-a aparat la Campionatele Europene de la Zagreb titlul caștigat anul trecut. In finala categoriei 55 de kilograme, romanca a trecut clar de unguroaica Erika Bodnar, 8-0. Catalina Axente a luat bronz la 76 kg In 2022, la Budapesta, devenea prima luptatoare din Romania incoronata…

- Luptatoarea Andreea Ana a asigurat Romaniei prima medalie la Campionatele Europene de lupte de la Zagreb, miercuri, dupa ce s-a calificat in finala categoriei 55 kg. Andreea Beatrice Ana, campioana en titre, a trecut in sferturile de finala de la Zagreb de azera Elnura Mamadova, in semifinale a invins-o…

- Luptatoarea Andreea Ana, originara din Mangalia, s a calificat in finala Campionatului European de seniori de la Zagreb, astazi urmand a lupta pentru aurul categoriei 55 kg in partida cu Erika Bognar, din Ungaria. Sportiva romana, care a inceput luptele si a fost lansata in marea performanta de antrenorul…

- Sportiva Andreea Beatrice Ana s-a calificat, miercuri, in finala categoriei 55 kg, la Campionatul European de la Zagreb. Ana a invins-o in semifinale, cu 10-4, pe poloneza Katarzyna Krawczyk. In finala, romanca va lupta cu Erika Bognar, din Ungaria. Meciul va avea loc joi.

- Sportivul Mihai Denis a adus prima medalie pentru Romania la Campionatul European U23 de lupte, de la Bucuresti, el calificandu-se in finala categoriei 55 kilograme. Mihai a trecut in semifinale de ucraineanul Eduard Strilchuk, cu 3-0. In finala de marti seara, Mihai Denis il va intalni pe armenul Karapet…