"Se impune restructurarea Agentiei Nationale de Transplant, pentru buna functionare si transparentizare a activitatii de transplant in Romania. Numirea de astazi este un prim pas in acest sens. Am incredere ca noul director executiv va reusi sa organizeze un sistem care sa functioneze in conditii optime, in beneficiul pacientilor a caror viata depinde de efectuarea unui transplant. Mai mult, speram ca noua lege a transplantului va putea fi gata in cel mai scurt timp pentru consultare. Mi-am propus sa continui sa fac tot ce imi sta in putinta pentru ca drama tanarului care a pierdut ieri lupta…