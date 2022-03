Stiri pe aceeasi tema

Secretarul de Stat american Antony Blinken indeamna marti la o excludere a Rusiei din Consiliul ONU al Drepturilor Omului, in urma invaziei ruse a Ucrainei, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Tenismenul spaniol Rafael Nadal, locul 5 ATP, a castigat, sambata, turneul de categorie ATP 500 de la Acapulco, conform news.ro.

Germanul Alexander Zverev, locul 3 ATP, exclus de la turneul de la Acapulco dupa o reactie nervoasa, a fost amendat cu 40.000 de dolari si a pierdut premiul de peste 30.000 de dolari, a anuntat ATP, potrivit The Guardian.

Jucatorul german de tenis Alexander Zverev (3 ATP), exclus marti din turneul de tenis de la Acapulco (Mexic) pentru ca a lovit in mod repetat scaunul arbitrului cu racheta dupa o infrangere la dublu, si-a cerut scuze miercuri "pentru gesturile sale", scrie AFP, transmite Agerpres.

Tenismenul german Alexander Zverev, locul 3 ATP, a fost exclus din turneul de la Acapulco, dupa o iesire nervoasa, in care a lovit cu racheta scaunul arbitrului, nimerindu-l si pe oficial in picior, la meciul de dublu pe care l-a disputat, marti, alaturi de brazilianul Marcelo Melo, conform news.ro.

Jucatorul rus de tenis Karen Hacianov (26 ATP), urmatorul adversar al liderului mondial Novak Djokovic, in turul secund al turneului ATP 500 de la Dubai, a afirmat, marti, ca "respecta" pozitia liderului mondial privind vaccinarea impotriva coronavirusului, relateaza AFP, citat de Agerpres.

Germanul Alexander Zverev s-a calificat in turul doi la turneul de la Acapulco, din Mexic, dupa ce s-a impus in cel mai tarziu meci din istorie, incheiat la ora locala 04.55, conform news.ro.

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, detinatorul recordului de trofee de Mare Slem (21), a sosit joi in Mexic cu dorinta de a castiga al patrulea sau titlu in turneul ATP 500 de la Acapulco, programat in perioada 21-26 februarie, informeaza EFE, citat de Agerpres.