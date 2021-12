Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de handbal CSM Arcada Galati s-a calificat in optimile de finala ale Cupei CEV, desi a pierdut, cu scorul de 2-3 (20-25, 25-22, 25-20, 23-25, 15-17), partida cu Chaumont VB 52 (Franta), disputata in deplasare, contand pentru mansa secunda a 16-imilor de finala. Campioana Romaniei castigase…

- CSM Arcada Galati s-a calificat in optimile de finala ale Cupei CEV la volei masculin, desi a fost invinsa de echipa franceza Chaumont VB 52 cu scorul de 3-2 (25-20, 22-25, 20-25, 25-23, 17-15), in deplasare, in mansa secunda a saisprezecimilor de finala. Campioana Romaniei a castigat in tur cu 3-0…

- Campioana Romaniei la volei masculin, Arcada Galați, cu suceveanul Alexandru Rața in teren, a facut un pas mare pentru calificarea in optimile de finala ale Cupei CEV, dupa ce a dispus, in meciul tur, cu 3-0 (25-18, 25-23, 31-29) de vicecampioana Franței, Chaumont, echipa la care evolueaza și ...

- Echipa masculina de volei CSM Arcada Galati a invins, cu scorul de 3-0 (25-18, 25-23, 31-29), pe Chaumont VB 52 (Franta), intr-o partida disputata la Sala Sporturilor „Dunarea” din Galati, contand pentru prima mansa a 16-imilor de finala ale Cupei CEV. Campioana Romaniei s-a impus in fata formatiei…

- Arcada Galați a trait una dintre cele mai frumoase seri de la inființarea clubului. Jucatorii din orașul de la malul Dunarii au invins cu scorul de 3-0 pe Chaumont, vicecampioana Franței, țara care deține titlul olimpic! Partida a contat pentru manșa tur a 16-imilor de finala ale Cupei CEV la volei…

- Campioana Romaniei la volei masculin, Arcada Galati, s-a impus miercuri, pe teren propriu, in fata formatiei franceze Chaumont VB 52, scor 3-0, in mansa tur din 16-ile Cupei CEV. SCM Zalau a pierdut ambele manse cu Modena, ratand optimile de finala, informeaza News.ro. Scorul pe seturi in…

- ​Arcada Galati, campioana României la volei masculin, s-a impus miercuri, pe teren propriu, în fata formatiei franceze Chaumont VB 52, scor 3-0, în mansa tur din 16-imile Cupei CEV.Scorul pe seturi în partida Arcada - Chaumont a fost 25-18, 25-23, 31-29.Tot miercuri,…

- Campioana Romaniei la volei masculin, Arcada Galați, la care evolueaza și suceveanul Alexandru Rața, s-a calificat in 16-imile Cupei CEV dupa ce a eliminat formația VK Praga. Dupa ce au caștigat meciul tur, disputat la malul Dunarii, cu scorul de 3-1, galațenii au cedat partida din manșa ...