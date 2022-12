Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Fodor nu iși ascunde preferințele și parerile pe teme controversate, iar azi a transmis un mesaj tranșant celor care i-au trimis manele cu dedicații in mediul online. Actorul le-a cerut respectivelor persoane sa nu-l mai urmareasca in mediul online daca nu sunt de acord cu el.

- Nu de puține ori, Antonia a fost ținta criticilor, lucru, care a deranjat-o pe artista și a rabufnit pe Instagram. Intr-un mesaj postat pe rețele sociale, vedeta a marturisit ca deja s-a obișnuit cu astfel de comentarii rautacioase inca de cand era in liceu.

- Iulia Salagean a transmis un mesaj tranșant in mediul online, asta dupa ce a fost deranjata ca a fost "atacata" pe rețelele de socializare. Fosta soție a lui Alex Bodi nu a oferit detalii despre persoana care a facut o postare la adresa ei.

- Oana Zavoranu ține constant legatura cu fanii sai și in ultimele zile, le-a facut o serie de marturisiri. De aceasta data, vedeta nu a ezitat sa ii critice pe cei care pun preț doar pe latura materiala, fara sa le pese de evoluția pe plan spiritual.

- Oana Roman este destul de activa pe rețelele de socializare personale și mereu impartașește cu fanii ei din mediul online tot ce i se intampla in viața. Recent, vedeta le-a transmis un mesaj acid persoanelor care arunca cu „noroi” in ea. Iata ce le-a spus bruneta acestora, dar și ce a postat in mediul…

- Oana Zavoranu a ținut sa le mulțumeasca urmaritorilor ei din mediul online. Vedeta a fost implicata de-a lungul timpului in mai multe scandaluri, insa a reușit sa treaca peste toate problemele din viața ei și sa se bucure una dintre cele mai bune perioade de pana acum. Oana Zavoranu a postat pe rețelele…

- Adda facut dezvaluiri tranșante pe rețelele de socializare in care vedeta susține ca este victima abuzurilor verbale atat ea, cat și mai multe persoane publice. Adda trage un semnal de alarma pentru toți cei care se confrunta cu astfel de probleme pe rețelele de socializare. Iata ce mesaj le-a transmis…