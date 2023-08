Stiri pe aceeasi tema

- La primul meci in fața suporterilor olteni de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf, Universitatea Craiova a reușit o victorie la limita, scor 1-0 cu Hermannstadt, in etapa a patra a SuperLigii.

- Laurențiu Reghecampf (47 de ani), antrenorul Universitații Craiova, a prefațat meciul cu Hermannstadt din etapa a patra din SuperLiga. Universitatea Craiova - Hermannstadt are vineri, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Antrenorul…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Laurențiu Reghecampf, s-a declarat mulțumit de punctul obținut duminica seara in Gruia, 1-1 cu CFR Cluj. „A fost un meci bun, ambele echipe au incercat sa joace fotbal. Din pacate, noi nu am fost atenți la ocaziile mari avute. Cred ca este echitabil rezultatul.…

- Finanțatorul formației Universitatea Craiova , Mihai Rotaru, a batut palma cu Laurențiu Reghecampf pentru postul de antrenor principal, ramas vacant dupa demiterea lui Eugen Neagoe. „Ne-am ințeles de mult. Așteptam sa se faca 12 noaptea și o sa-l anunțam. Primul mandat a inceput pe 26 iulie, deci și…

- Antrenorul formației Dinamo București, Ovidiu Burca, nu a fost deloc in largul sau dupa infrangerea cu Universitatea Craiova, scor 0-2. Acesta a vorbit atat despre penaltiul ratat de Ahmed Bani, cat și despre forța grupului sau. Cat despre Știința, Burca a vorbit laudativ, in special despre Alex Mitrița.…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Eugen Neagoe, s-a aratat bucuros de rezultatul obținut contra rivalei Dinamo. „Geana“ a admis ca jocul nu l-a mulțumit și a punctat ca știe ce n-a mers in prima repriza, cand Știința a etalat un joc dezamagitor. „E adevarat, am facut o prima repriza modesta.…

- Revenit de cateva zile in Banie, Alex Mitrița este „sufocat“ de mesajele fanilor. „Piticul atomic“ a fost protagonistul unui nou clip, realizat de Universitatea Craiova , in care spune raspicat de ce a revenit acasa. VEZI VIDEO! Reamintim ca marți, de la ora 19.30, in Piața Mihai Viteazul, Alex Mitrița…

- Alexandru Cretu, demon si inger pentru Universitatea Craiova in partida cu Rapid, castigata cu 3-2 in 10 oameni, a apreciat rezultatul, dar a punctat ca este un sezon ratat pentru Stiinta. „Cred ca a fost un meci spectaculos, pe contre. Am ramas repede cu om in minus și ne-a fost mai greu. Ei au marcat…