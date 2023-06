Stiri pe aceeasi tema

- La Cupei Romaniei, categoria U17 – Buziaș, ACS Lupte BSG a obținut aurul la echipe. Mureșenii au fost premiați de campionul olimpic Vasile Andrei. Locul doi a revenit echipei CSS Tg Mureș- CSS Odorhei, iar pe 3 a incheiat competiția CSM Reșița – CSS Reșița. Post-ul ACS BSG Targu Mureș, aur la Cupa Romaniei…

- Adrian Mutu, antrenorul formației Rapid București, spune ca se asteapta la un meci de foc in deplasare cu Universitatea Craiova, dar a subliniat ca echipa sa merge in Banie cu gandul la victorie. „Ne asteapta un meci important la Craiova pentru ca venim dupa o infrangere, dupa un meci in care am jucat…

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator. Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a 3-a din play-off si play-out: FC Voluntari – UTA Arad 1 – 1, Danylo Kucher (UTA) Universitatea Cluj – FC U Craiova 1948…

- Romania va disputa sambata, 8 aprilie, de la ora 17.00, pe Pitesti Arena, partida tur din barajul de calificare la Campionatul Mondial impotriva Portugaliei. Nationala Romaniei de handbal va fi sustinuta de peste 4000 de spectatori, practic, fiind vandute toate biletele din “Sala Polivalenta – Pitesti…

- Cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, au fost achiziționate 30 de echipamente noi pentru Terapie intensiva mobila UPU SMURD Maramureș, in valoare de 240.000 lei. De asemenea, se vor achiziționa doua autospeciale dotate cu terapie intensiva mobila, in valoare de peste 450.000 de euro, necesare…

- Consilierii județeni au aprobat joi, 23 martie, intr-o ședința ordinara de lucru, Studiul de prefezabilitate pentru investiția „Terminal intermodal de transport in zona Ungheni, județul Mureș", prin selectarea unuia dintre cele trei scenarii propuse. Potrivit informațiilor furnizate de catre Peter Ferenc,…

- Viorel Chinde, jucator de baza al echipei de fotbal baimarene, marcatorul golului speranței din meciul cu Politehnica Timișoara, cel care ne mai face sa speram ca și in sezonul urmator vom avea echipa in Liga II-a, ne-a raspuns la cateva intrebari. eMM: Viorel, ce ne spui despre reușita minunata din…