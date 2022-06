Alex Bodi este un tata devotat, iar asta nu o spunem doar noi, ci chiar modul in care a fost surprins de catre paparazzii SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania! Celebrul afacerist este atente cu cei care-i ofera ajutor, iar acest lucru a avut grija sa o invețe și pe fiica pe care o are cu Iulia Salagean, deși are inca o varsta frageda!