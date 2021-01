Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in urma cu doar cateva zile Alex Bodi a revenit pe Instagram cu un nou cont, asta dupa ce i-a fost șters pentru a doua oara, iata ca fostul iubit al Biancai Dragușanu e din nou ținta rautaților! Pagina sa de socializare a fost din nou inchis!

- Curtea de Apel Craiova a respins contestația la arestare, facuta de Alexandru Bodi in dosarul gruparii violente care se ocupa cu șantaj, proxenetism și trafic de carne vie, destructurata recent de procurorii de la crima organizata. Decizia este definitiva, astfel ca Bodi va mai ramane in spatele…

- Alex Bodi se afla inca in arest și sub vizorul aspru al oamenilor legii care incearca sa deslușeasca intregul caz. Mulți se intreaba cum a reușit fostul soț al Biancai Dragușanu sa fie prins? Cine l-ar fi turnat pe celebrul afacerist? Cine l-a „turnat” pe Alex Bodi? Situația in care se afla Alex Bodi…

- Fosta soție a lui Augustin Viziru a facut declarații halucinante. Oana Mareș a atacat-o dur pe Bianca Dragușanu, dupa ce fostul partener al blondinei, Alex Bodi, a fost saltat de DIICOT intr-un dosar de proxenetism. Ce spune Oana Mareș despre Bianca Dragușanu Oana Mareș a fost iubita și soția lui Augustin…

- Alex Bodi, fostul sot al Biancai Dragusanu, a fost arestat preventiv, joi seara, in dosarul deschis pentru trafic de persoane și proxenetism. Tribunalul Craiova a decis, joi, arestarea preventiva pentru 30 de zile a opt persoane reținute inca de miercuri, dupa percheziții facute in mai multe județe…

- Alex Bodi, fostul iubit al Biancai Dragușanu, a fost ieri dimineața saltat de polițiști și condus spre sediul DIICOT Craiova! Ce se va intampla cu afaceristului, dupa ce a fost reținut pentru 24 de ore!

- Alex Bodi a ajuns la DIICOT Craiova, acolo unde a fost condus in fața procurorilor, pentru audieri. La intrarea in sediul DIICOT Craiova, avocatul fostului soț al Biancai Dragușanu a susținut ca Alex Bodi nu este vinovat de niciuna dintre acuzații și ca adevarul va ieși la suprafața, scrie Cancan.…

- La sediul DIICOT din Craiova vor fi aduse pentru audieri 18 persoane, iar printre ele, conform mai multor surse, ar fi si Alex Bodi. Liderul gruparii pare sa fie Adrian Tamplaru, nasul lui Bodi, unul dintre cei mai periculosi interlopi din Romania.