- Federația Romana de Baschet anunța, pe pagina de Facebook, dispariția sportivei Alessia Maria Raiciu. Sportiva, legitimata la CS Olimpia București, a murit in ziua in care implinea 18 ani.Alessia Maria Raiciu era considerata una dintre cele mai talentate jucatoare din generația sa."Zborul unei baschetbaliste…

- Alessia Maria Raiciu a fost jucatoare de baschet și facea parte din lotul U18 al Romaniei in Campionatul European de Baschet Feminin. In ciuda varstei fragede, ea a jucat și in Liga Naționala de Baschet Feminin, unde a imbracat echipamentul formației Agronomia București. Legitimata la CS Olimpia București,…

- „Agricultura este unul dintre cele mai afectate sectoare economice de crizele suprapuse din ultimii doi ani. Lipsa contractelor cu furnizorii de gaz este o problema acuta pentru producatorii de ingrasaminte si fertilizatori, iar acest fenomen, care afecteaza toata industria romaneasca, ameninta productia…

- Președintele Ligii Europene de Natație (LEN), Antonio Silva, alaturi de Camelia Potec, membru in Comitetul Executiv LEN, a oferit o placheta COSR, președintelui Mihai Covaliu. Acest moment a avut loc la Campionatele Europene de juniori de la Otopeni și vine in semn de apreciere pentru sprijinul oferit…

- Directorii sportivi Viorel Grosu, de la ACS Olimpic Zarnesti, si Georgios Georgiadis, de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua, au fost suspendati cate 60 de zile de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Ciclism, dupa incidentele in care au fost implicati in timpul Campionatului National de…

- Echipele feminine de handbal CSM Slatina si CS Dacia Mioveni si-au asigurat prezenta in editia viitoare a Ligii Nationale, dupa victoriile obtinute in turneul de baraj gazduit de Sala Sporturilor „Traian” din Ramnicu Valcea. CSM Slatina a surclasat, scor 35-23 (19-14), pe CSM Unirea Slobozia, in timp…

- Juniorii vor avea o vara plina de sah! Consiliul Director al Federatiei Romane de Sah si Comisia de competiții au decis sa organizeze editia de anul acesta a Campionatelor Naționale pe echipe de juniori in stațiunea Baile Olanești. Turneul se va desfașura in perioada 2-9 iulie, iar inscrierile și rezervarile…