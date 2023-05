Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Unitatea Teritoriala Autonoma (UTA) Gagauzia au intocmit o lista cu solicitari pentru președinta R. Moldova, Parlament și Guvern care urmeaza sa fie adoptata la 27 mai. Potrivit documentului, in cazul in care autoritațile centrale ale R. Moldova vor ignora solicitarile, semnatarii rezoluției…

- Volodimir Soloviov, cel mai vocal propagandist al lui Putin, a publicat o imagine cu oamenii care au participat la Adunarea „Moldova Europeana” de la Chișinau și i-a prezentat ca fiind participanți la un contramiting la Comrat, o localitate din regiunea prorusa Gagauzia a Republicii Moldova.

- Semne diacriticeIdeea Adunarii cetațenilor, convocata de președinta Maia Sandu, duminica, 21 mai, pentru a susține cursul proeuropean al Republicii Moldova, provoaca reacții din cele mai diverse, de la aplauze și entuziasm aprobator pana la „neutralitate” sau respingere categorica, furioasa. Cauza acestei…

- Consultantul Partidului „ȘOR”, Boris Treigerman, a incercat sa ajunga din nou la Chișinau, pentru a ajuta reprezentanții formațiunii sa organizeze noi acțiuni subversive in contextul Marii Adunari „Moldova Europeana” din 21 mai și Summit-ului Comunitații Politice Europene, precum și sa se implice in…

- Comisia Electorala de la Comrat, Gagauzia, Republica Moldova, nu a gasit nicio proba de finanțare ilegala a campaniei electorale a candidatului Partidului ”ȘOR”, Eugenia Guțul. Declarația a fost facuta de șefa CEC-ului din Gagauzia, Iana Kovalenko, conform deschide.md.Potrivit ei, Codul Electoral…

- Liderul prorus al socialistilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a promis in cadrul unei intalniri electorale cu locuitorii din Comrat - centrul administrativ al Gagauziei - ca, daca va ajunge candva din nou presedinte, il va aduce in vizita in Unitatea Teritoriala Autonoma (UTA) Gagauzia pe…

- Premierul Ciuca merge in Republica Moldova, intr-o vizita de lucru, la data de 23 martie 2023. Vizita premierului Romaniei la Chișinau intervine dupa ce noul premier al Republicii Moldova efectuase prima lui vizita externa, in calitate de șef de guvern, in Romania. In Republica Moldova, premierul Ciuca…

- Juristul Fadei Nagacevschi afirma ca prin proiectul de lege prin care o aripa a Bibliotecii Naționale din Chișinau va fi transmisa cu titlu gratuit din proprietatea statului in proprietatea Mitropoliei Basarabiei se discrediteaza Mitropolia Basarabiei și se afecteaza relația cu Romania. „Stand-uperul…