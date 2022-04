Alerte de raid aerian pe tot teritoriul Ucrainei! Sirenele anunta, marti dimineata, pericol de raid aerian in mai toate regiunile din Ucraina, anunta jurnalistii de la The Kiev Independent. Alertele de raid aerian suna, marti dimineata, in aproape toate regiunile din Ucraina. Sirenele au fost activate in regiunile Cerkasi, Cernauti, Dnipro, Donetk, Ivano-Frankivsk, Harkov, Hmelnitkii, Kirovohrad, Kiev, Liov, Nikolaiev, Odesa, Poltava, Rivne, Sumi, Ternopil, Vinnitea, Volin, Transcarpatia, Zaporojie, Jitomir si in Kiev. The post Alerte de raid aerian pe tot teritoriul Ucrainei! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

