Un polițist al comisariatului din Cannes, in Alpes-Maritimes, Franța, a fost victima unei agresiuni cu arma alba, luni, 8 noiembrie. Autorul atacului a fost „neutralizat" de colegii sai, a anunțat ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin. Atacul de la Cannes vine in timp ce ingrijorarile cu privire la crimele violente și terorismul sunt printre principalele preocupari […]