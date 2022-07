Stiri pe aceeasi tema

- Cinci plaje din municipalitatile Citages si Villanova i la Geltrue Barcelona au fost inchise dupa ce au fost observati trei rechini in apa in apropierea tarmului, relateaza Infotourism, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In unele țari din Europa au fost impuse restrictii COVID din cauza cresterii alarmante a numarului de cazuri. Turiștii trebuie sa poarte iar masca și sa respecte distanțarea fizica in mijloacele de transport in comun, dar și in spațiile publice aglomerate. In Franta sunt peste 200.000 de noi cazuri…

- Turiștii care descopera ca sunt infectați cu coronavirus in timp ce se afla in vacanța in Grecia nu vor mai fi obligați sa intre in carantina, potrivit unui nou protocol emis de ministerele Sanatații, Turismului și Economiei, relateaza publicațiile elene GTP și Protagon . Daca in cazul cetațenilor greci…

- Autoritațile din Spania au extradat in Moldova membrul unui grup al organizației internaționale „Borman” pentru continuarea investigarii circulației ilegale a peste 10 kg de hașiș, in perioada anilor 2016-2017. Anterior anunțarii lui in cautare, ofițerii de investigație ai INI, de comun cu procurorii…

- Cele doua plaje care functioneaza la Calarasi, pe malul Borcei, vor fi inchise deoarece apa este contaminata cu una dintre cele mai periculoase bacterii, provenite din fecale. Astfel, sanatatea cetatenilor este pusa in pericol.

- Un miros de fum a fost sesizat joi dimineața in tunelul dintre stațiile Tineretului și Eroii Revoluției, in jurul orei 04.45. Metrorex a transmis, citat de News.ro , ca acesta a fost cauzat de deteriorarea unui izolator aflat intre sina de alimentare cu energie si calea de rulare. In urma incidentului,…

- Grecia a anuntat miercuri, 18 mai, ca renunta la obligativitatea purtarii mastii sanitare in avioane si locuri publice inchise de la 1 iunie, inainte de inceputul sezonului estival, informeaza News.ro , care citeaza Reuters. „In spitale, azilurile de batrani si transportul urban, cum ar fi autobuzele,…

- Temperaturile ridicate din acesta perioada ne trimit cu gandul la vacanțele de vara, petrecute pe plaja. Mulți romani și-au facut deja rezervari la mare pentru acest sezon, insa, pentru cei care sunt inca indeciși, The Guardian a facut un top al celor mai frumoase plaje din Europa. Sunt variante pentru…