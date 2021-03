ALERTĂ! S-a dat liber la vândut bucăți din companiile statului Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege initiat de Guvern pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele masuri pentru protejarea intereselor nationale in activitatea economica prin care se abroga prevederea privind interzicerea instrainarii actiunilor detinute de stat la companiile si societatile nationale, la institutiile de credit, precum si la orice alta societate la care statul are calitatea de actionar, indiferent de cota de capital social detinuta. Un medic are soluția pentru oprirea restricțiilor: Un REFERENDUM pentru pandemie De asemenea, proiectul abroga articolul care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca termenul de atac la Curtea Constitutionala pentru proiectul legii bugetului de stat pe 2021 a fost depasit, dar daca vor gasi "suficiente elemente de ilegalitate", social-democratii vor ataca legea bugetului la Curtea de Apel. "Termenul…

- Camera Deputaților și Senatul au adoptat, in plenul reunit de marți, proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2021, in forma inițiata de Executiv, fara amendamente, cu 254 voturi „pentru”, 128 de voturi „impotriva” și nicio abținere. Și proiectul Legii bugetului de stat pe acest an…

- ”Citu – vanzatorul Romaniei! Abrogarea legii PSD prin care interziceam vanzarea companiilor romanesti in plina criza este cea mai mare crima economica! Ne vom opune in Parlament acestei aberatii! Si, daca va fi nevoie, vom protesta si in strada, alaturi de toti romanii care se opun devalizarii celor…

- Președintele PSD , Marcel Ciolacu, spune ca datele execuției bugetare a dreptei pe anul 2020 arata "dezastru pe linie", iar actuala coaliție de guvernare merge pe aceeași direcție și in anul 2021. "Execuția bugetara a dreptei pe 2020 = dezastru pe linie! Abia dupa ce i-am avertizat public ca incalca…

- Premierul Florin Citu a anuntat, joi, ca Legea privind neinstrainarea actiunilor detinute de stat la companiile nationale va fi abrogata, ca un semnal pentru piata de capital, in sensul atragerii de noi investitii straine in Romania. "Vom abroga acea lege, cu totul. (...) Aici nu este vorba de instrainare…

- Premierul Florin Citu a anuntat, joi, ca Legea privind neinstrainarea actiunilor detinute de stat la companiile nationale va fi abrogata, ca un semnal pentru piata de capital, in sensul atragerii de noi investitii straine in Romania. „Vom abroga acea lege, cu totul. (…) Aici nu este vorba de instrainare…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca seful statului, Klaus Iohannis, trebuie sa ceara ''imperativ'' Guvernului, la intalnirea de la Palatul Cotroceni, sa nu vanda ''pe nimic'' companiile romanesti. "Iohannis trebuie sa faca un singur lucru…

- Senatul a votat, miercuri, ca alocațiile copiilor sa fie marite cu 20% de la 1 ianuarie. Decizia finala va fi luata de Camera Deputaților. In Senat au votat 75 de parlamentari “pentru” iar 56 „contra”. Inaintea ședinței din plen, senatorii au modificat titlul inițial al proiectului de lege de modificare…