Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare franceze confirma "existenta unei asocieri intre riscul de cancer colorectal si expunerea la nitrati si nitriti", in special prin intermediul carnii procesate, intr-un aviz publicat marti, in care se recomanda reducerea expunerii la aceste substante prezente in alimente, informeaza…

- Portugalia, care s-a confruntat luna trecuta cu o agravare a secetei, va fi afectata incepand de vineri de un nou val de caldura, care le-a determinat pe autoritatile de la Lisabona sa se pregateasca pentru riscuri de declansare a unor incendii de vegetatie, informeaza AFP. Fii la curent cu…

- Compania de Apa Arad va rationaliza apa in trei localitati, in urmatoarele zile, in care se anunta temperaturi foarte ridicate, invocand seceta prelungita si totodata lansand un apel catre populatie sa foloseasca apa cu responsabilitate, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Compania de curierat Cargus a inregistrat in 2021 o cifra de afaceri de 450 de milioane de lei si un nivel constant al volumelor livrate, acelasi trend ca in anul precedent, iar pentru acest an estimeaza o crestere cu 20% a volumelor de livrari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarile Avocatului Poporului si USR in legatura cu Legea privind comunicatiile electronice, prin care furnizorii de servicii de gazduire electronica cu resurse IP au obligatia sa sprijine organele de aplicare a legii si organele cu atributii…

- Tesla, compania lui Elon Musk, recheama in service 130.000 de vehicule din cauza riscului de supraincalzire a ecranelor tactile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi și vijelii valabila pana luni seara in mai multe județe din Transilvania, Maramureș, Oltenia și Moldova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …