ALERTĂ! Record de pacienți internați la ATI! Un tânăr de 23 de ani a murit Aproape 20.000 de persoane cu COVID sunt internate in spitale. 1.815 pacienți sunt in stare grava la ATI, dintre care 45 de copii. Din totalul pacienților internați, 476 sunt minori. 448 de decese și 16.110 cazuri noi de COVID au fost raportate in ultimele 24 de ore. Un tanar de 23 de ani, cu comorbiditați, vaccinat doar cu prima doza, a murit. „In data de 21 octombrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1675 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 370 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

