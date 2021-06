Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) al Republicii Moldova a avertizat luni asupra unor riscuri la adresa securitatii nationale in urma deciziei Comisiei Electorale Centrale privind deschiderea a trei sectii de vot in Transnistria in localitati care scapa controlului autoritatilor constitutionale de la Chisinau, relateaza Ziarul de Garda. Potrivit ziarului citat, este vorba de o sectie de vot la Corjova (raionul Dubasari) si doua - la Tighina (Bender), cele doua localitati avand regim sporit de securitate, nefiind controlate de catre autoritatile constitutionale ale Republicii Moldova,…