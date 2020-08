Stiri pe aceeasi tema

- FOCAR… In Spitalul municipal de Urgenta din Barlad a izbucnit un focar de infectie cu noul coronavirus. Infectarea in masa s-a depistat in sectia Obstretica Ginecologie, la neonatologie, unde 11 cadre medicale (un medic, o infirmiera si restul asistente medicale) sunt infectate cu virusul SARS-CoV-2.…

- Romania a fost inclusa pe lista galbena, conform informatiilor comunicate public de catre autoritatile ungare. Cetatenii care calatoresc din tara noastra in Ungaria vor fi testati obligatoriu pentru infectia cu noul coronavirus, la punctul de trecere a frontierei, anunța

- PANDEMIE… Alti patru angajati TESA ai Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui au fost confirmati, ieri dimineata, cu coronavirus. Acestia se vor alatura celor sapte colegi ai lor care au fost confirmati pozitiv miercuri si care au fost deja internati la spitalul din Barlad. Cei 11 angajati confirmati…

- Un medic de la Spitalul Județean de Urgența Vaslui, secția ORL a fost confirmat cu COVID-19. Cadrul medical a fost deja internat la spitalul “Elena Beldiman” din Barlad, singura unitate suport pentru astfel de cazuri. Direcția de Sanatate Publica a demarat o ancheta pentru a stabili cu cate perosane…

- Meteorologii au emis,in aceasta dupa-amiaza, Cod roșu de vreme rea pentru județul Timiș, avertismentul fiind transmis și autoritaților locale județene. Vizate de The post Cod roșu și acoperișuri luate de vant in Timiș. Autoritațile sunt in alerta maxima appeared first on Renasterea banateana .

- O confruntare de proportii a fost anuntata in Murgeni, judetul Vaslui, intre clanul Sandu si clanul Murui. Aproape 200 de persoane sunt asteptate sa se incaiere pe strazi, informatia fiind dezvaluita de membri ai ambelor clanuri. Anuntul vine dupa ce a joi seara membrii celor doua clanuri s-au luptat…

- Prefectura Hunedoara informeaza ca datele privind persoanele depistate pozitiv la infecția cu noul coronavirus, de la inceputul perioadei de monitorizare sunt in curs de actualizare. Astfel, unele cazuri pozitive, inregistrate acum in județul Hunedoara, vor fi repartizate pe județul de domiciliu…

- Autoritațile au anunțat joi dimineața 4 noi decese legate de corovanirus, printre care al unui cetațean bulgar, șofer de tir. Acesta avea 62 de ani, fara comorbiditați cunoscute. Se afla pe teritoriul județului Arad, in tranzit, cand a inceput sa se simta rau. Pe data de 25 aprilie, fiind in tranzit…