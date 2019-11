Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria olandeza investigheaza o "situație suspicioasa" la bordul unui avion aflat pe Aeroportul Schiphol din Amsterdam. Evenimentul ar putea avea "consecințe majore pentru populație", transmite RT, citand presa olandeza. UPDATE: Presa olandeza scrie ca ar fi vorba despre o incercare de deturnare…

- O alerta de proportii a fost declansata miercuri seara pe Aeroportul Schiphol din Amsterdam, dupa un incident semnalat la bordul unui avion. Presa locala vorbeste despre o posibila luare de ostatici. Masive forte de politie au fost mobilizate. Autoritatile olandeze au fost puse in alerta in jurul orei…

- Saisprezece imigranti, inclusiv patru minori, au fost gasiti in viata, in Olanda, la bordul unui camion care urma sa ajunga in Marea Britanie, anunta Politia olandeza, citata de cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Ultima ora! Decizii cruciale luate de Banca Naționala, dupa…

- Alina Rebecca Comedie ar fi plecat de acasa sambata, 2 noiembrie, in jurul orei 22.00, fara sa spuna unde are de gand sa ajunga, iar de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. Duminica, in jurul orei 13.00, apropiații au sesizat Poliția. Tanara are 1,65-1,70 metri inalțime, aproximativ 55 de kilograme,…

- Un barbat de 20 de ani, identificat de autoritati drept Jawed S., si-a ales victimele la intamplare, ranind grav doi americani intr-un atac survenit la sfarsitul lunii august 2018 in cea mai populata gara din oras, situata in apropiere de centrul istoric. Politia a reactionat rapid si l-a impuscat…

- Politistii din Dambovita cauta o fata de 11 ani din localitatea Gura Sutii, care vineri nu s-a mai intors acasa. Persoanele care au informatii ce ar putea ajuta la gasirea ei sunt rugate sa anunte Politia sau sa sune la 112, potrivit news.ro.Potrivit Politiei Judetene Dambovita, politistii…

- Femeia, a carei identitate nu a fost dezvaluita, a murit in urma unei ”drame familiale” in orasul Dordrecht, a precizat politia pe Twitter. Doi copii, in varsta de 8 si 12 ani, au fost ucisi luni noaptea, impreuna cu un politist in varsta de 35 de ani, considerat a fi autorul atacului armat,…

- ProRail, compania olandeza care gestioneaza infrastructura feroviara, a stabilit Mersul Trenurilor pe 2020 cumulând cererile operatorilor de pasageri și de marfa și marea noutate este ca vor fi folosite unitați mult mai mici de timp: 6 secunde, în loc de un minut. Într-un raspuns pentru…