ALERTĂ! NEVERSEA a fost amânat! Festivalul Neversea a fost amanat pentru 2022, anunța organizatorii, care spun ca decizia a fost luata din cauza ca timpul a fost prea scurt pentru ca evenimentul de la malul marii sa fie ținut in cadrul actualelor condiții de pandemie. Anunțul vine in condițiile in care, in luna mai, organizatorii spuneau ca Neversea, care urma sa aiba loc in luna iulie pe plaja la Constanta, va fi reprogramat tot in acest an, fara a avansa insa o data. Potrivit unui comunicat transmis vineri, ”din cauza timpului extrem de scurt pentru organizarea festivalului in actualele condiții de pandemie, am fost nevoiți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

