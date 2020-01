Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, vineri dupa-amiaza, doua avertizari Cod galben de ceața, valabile in județele Arad, Caraș-Severin, Timiș, Maramureș și Salaj pana la ora 23.00, potrivit Mediafax.Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, una dintre avertizari vizeaza zonele joase ale județelor…

