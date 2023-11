Stiri pe aceeasi tema

- Prima avertizare cod galben de vant și ninsori viscolite intra in vigoare de astazi, de la ora 10.00 și va fi valabila pana la ora 18. Vor fi ploi care treptat, incepand din aceasta noapte, se vor transforma in ninsoare. In Capitala va fi lapovița. Temperaturile vor ajunge chiar și la minus 8 grade…

- Urmatoarele trei zile vor fi caracterizate de o scadere a temperaturilor și cu posibile ninsori și in Salaj, potrivit prognozei Severe Weather Alert Salaj. Din pacate, vremea va fi mohorata, cu cer mai mult noros, vantul va fi activ mai ales in zonele inalte și temporar se vor semnala precipitații.…

- Meteorlogii au emis un cod galben și un cod portocaliu de ninsoare in Romania! Momentul mult așteptat a sosit pentru iubitorii de iarna! Urmeaza ninsori și viscol in mai multe județe din Romania, iar stratul de zapada se va depune pe strazi. Iata unde va ninge in cateva ore.

- Este alerta de vremea rea in aproape jumatate de țara. Meteorologii au anunțat cod galben și portocaliu de vant puternic și viscol in peste 20 de județe din estul, sudul și centrul țarii.

- Joi, 19 octombrie, temperaturile se vor menține intre 6 și 15 grade Celsius, vremea continuand sa se incalzeasca atat ziua, cat și noaptea. Cerul va prezenta variabilitate, cu unele innorari și ploi locale in vest și nord, alaturi de ceața izolata la inceputul zilei. Vantul va sufla in general slab…

- Vremea s-a schimbat brusc in weekend, temperaturile coborand cu pana la 15 grade Celsius. De asemenea, a fost emis cod galben de vant puternic in mai multe zone, in timp ce la Campulung Moldovenesc a nins. La Constanta, vantul a smuls din radacina mai mulți copaci, care au cazut peste masini, iar pe…

- Vine frigul! Temperaturile scad simțitor și sunt anunțate ploi. Prognoza meteo in weekend, 6-8 octombrie Vremea in Alba, in weekend 6-8 octombrie 2023: temperaturile scad destul de mult in acest sfarșit de saptamana. Temperaturile maxime nu vor mai depași 21 de grade in unele zone, pe parcursul zilelor…

- Romania se confrunta cu temperaturi de 30 de grade in acest weekend, cu 8 mai mult decat ar fi normal, iar racorirea vine dupa mijlocul primei saptamani din octombrie, au declarat sambata, 30 septembrie, reprezentanții ANM pentru Libertatea.„Incheiem aceasta saptamana cu o vreme deosebit de calda. Practic,…