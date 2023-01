Alertă meteo - Fenomene extreme în 5 județe: Vânt puternic și ninsori în orele următoare Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni avertizari de Cod galben de fenomene cu intensificarea vantului, asociata cu ninsoare, valabile in cinci județe din țara pana la ora 23.00.Vor fi inregistrate in urmatoarele ore intensificari ale vantului care vor depași la rafala 90 km/h, asociate cu ninsoare in județele Bihor, Cluj și Alba, in zona de munte de peste 1800 de metri.In județele Hunedoara și Caraș Severin vor fi intensificari ale vantului ce va depași la rafala viteze de 90km/h. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

