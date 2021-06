Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica pentru aproape toata tara, valabila sâmbata, între orele 11:00 21:00, si o alta pentru 18 judete, valabila duminica, între orele 2:00-10:00.…

- Meteorologii anunța ploi torențiale, in Capitala, pentru zilele de sambata și duminica. Vantul va avea intensificari, dar temperaturile maxime pot atinge 26 de grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in cursul dupa-amiezelor de sambata și duminica vor fi perioade cu innorari…

- Cod galben de ploi torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si grindina la Constanta si Tulcea.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare meteorologica de tip cod galben, valabila astazi de la ora 11:00 pana la ora 21:00.Sunt afectate zonele de deal si de munte, Oltenia,…

- COD GALBENInterval de valabilitate: 12 iunie, ora 11:00 - 12 iunie, ora 21:00Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuatPe parcursul zilei de sambata (12 iunie) in zonele de deal si de munte, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, in cea mai mare parte a Transilvaniei, local in Moldova si…

- Meteorologii anunța ca in zonele de deal și de munte, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, in cea mai mare parte a Transilvaniei, local in Moldova și in sudul Banatului, sambata, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin ploi torențiale. A fost emis cod galben.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis COD GALBEN pentru intervalul 8 iunie, ora 11:00 – 8 iunie, ora 21:00. In perioada menționata, in Carpații Meridionali și Orientali, Oltenia, vestul și nordul Munteniei și estul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare Cod galben de vreme rea. Meorologii anunta ninsori cu strat consistent de zapada la munte si in Transilvania si viscol la altitudini de peste 1500 m. De asemenea, sunt vizate ploi si ninsori abundente in Moldova si local ploi…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de tip cod galben, valabila perioada 15 martie, ora 14:00 17 martie, ora 20:00. Ploi insemnate cantitativ in Oltenia, Muntenia si Dobrogea.In intervalul mentionat, se vor semnala ninsori si strat consistent de zapada la munte si in Transilvania;…