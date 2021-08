Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca disconfortul termic continua in București și 18 județe, unde temperaturile ajung la 37 de grade. A fost emis și un Cod galben de furtuni in 13 județe din Moldova și...

- Meteorologii anunta ca disconfortul termic continua in București și 18 județe, unde temperaturile ajung la 37 de grade. A fost emis și un Cod galben de furtuni in 13 județe din Moldova și Maramureș. Primul Cod galben anunța pentru miercuri, in sud-vestul și sudul țarii, disconfort termic ridicat…

- Vreme caniculara in Romania și in mijlocul lunii august. Meteorolgii au emis, duminica, o avertizare de canicula si disconfort termic ridicat si anunta ca, pana miercuri seara, va fi cod galben in sud-vestul si sudul tarii. In ceea ce privește temperaturile diurne, acestea ajung la 38 de grade, iar…

- Noi alerte emise de meteorologi:Canicula va persista in cea mai mare parte a țarii, au anunțat joi meteorologii, care au emis noi avertizari cod galben și portocaliu de disconfort termic ridicat. De asemenea, vor fi și ploi și vijelii puternice. Astfel, joi a fost prelungita pana in 1 august avertizarea…

- Meteorologii au emis, joi, o avertizare de instabilitate atmosferica accentuata, pentru Banat, Crisana, Maramures, Transilvania si vestul Olteniei, pana vineri seara. De asemenea, a fost emisa o avertizare de canicula pentru Oltenia, Muntenia, Moldova, vestul Dobrogei, local Transilvania.

- Meteorologii au emis atenționari cod portocaliu de canicula pentru șase județe din Vestul țarii și 17 județe din centrul și Sudul teritoriulului, plus București. In zona Moldovei este cod galben de...

- Meteorologii au emis, luni, doua avertizari cod galben. O alerta anunța canicula in 22 de județe, iar alta instabilitate atmosferica in 13 județe. Bucureștiul este sub avertizare Cod galben de disconfort termic. Luni intre orele 12.00 – 22.00, in nordul Munteniei, in sud-vestul Moldovei și in zona Carpaților…

- Meteorologii au emis, miercuri, noi alerte meteo. ANM anunța ploi torentiale pana vineri seara. 22 de judete au intrat sub avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica. Cantitatile de apa vor ajunge la 40 l/mp. Meteorologii au emis o informare meteo pentru perioada miercuri ora 12.00 – vineri…