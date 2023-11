Stiri pe aceeasi tema

- Avertizari meteo Cod Galben și Portocaliu de vant puternic, viscol și precipitații abundente, in Alba și in țara, pana duminica Meteorologii au extins avertizarile Cod Galben și Cod Portocaliu de intensificari ale vantului, viscol și precipitații abundente, valabile in Alba și alte județe din țara pana…

- Patru județe vor fi vizate de o avertizare meteo Cod portocaliu de viscol și vant puternic incepand de joi seara, anunța meteorologii. Potrivit ANM, 16 județe sunt sub avertizare cod galben de ninsori viscolite și vant. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vant puternic și ninsori viscolite…

- Astazi, cerul este noros in majoritatea regiunilor și ploua slab - local in Oltenia, Muntenia și in Dobrogea și izolat in sud-vestul Transilvaniei. Ninge in Carpații Meridionali. Vantul sufla slab și moderat.„Vineri vom avea din nou o ușoara creștere a temperaturilor, pana la 15...16 grade, pentru…

- Este alerta de vremea rea in aproape jumatate de țara. Meteorologii au emis, vineri, avertizari cod galben și cod portocaliu de viscol și ninsori, valabile in acest weekend. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in intervalul 17 noiembrie, ora 20:00 – 18 noiembrie, ora 8:00, va fi…

- Meteorologii au emis, vineri, avertizari cod galben și cod portocaliu de viscol și ninsori in mai multe zone ale țarii, valabile in acest weekend. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in intervalul 17 noiembrie, ora 20:00 – 18 noiembrie, ora 8:00, va fi in vigoare un Cod galben vant,…

- Meteorologii au emis duminica o avertizare Cod portocaliu de averse torentiale in sase judete din vestul și sud-vestul tarii. Alte zece judete sunt vizate de o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica. Avertizarea Cod portocaliu este valabila in intervalul 24 septembrie, ora 15 – 25 septembrie,…

- Procurorii DNA efectueaza, luni dimineața, percheziții la Administrația Spitalelor din București. Sunt vizate persoane din conducerea instituției, iar procurorii au informații ca acestea ar fi primit sume uriașe drept mita. Directorul general adjunct al instituției ar fi luat mita in doua tranșe, evaluate…

- Capitala si 29 de judete se vor afla luni sub Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat, iar in alte 11 judete va fi in vigoare un Cod galben de fenomene similare. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in Maramures, Crisana, Banat, Moldova, sudul Olteniei si al Munteniei…