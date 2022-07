Alertă medicală. Ce provoacă deficiența de vitamina B12 In ultimii doi ani, multe persoane care sufera de Long Covid au raportat simptome care sunt adesea grupate sub denumirea de „ceața cerebrala”.Problemele de pierdere a memoriei, dificultatea de concentrare și lipsa de concentrare mentala au fost toate citate ca efecte persistente ale infecției cu coronavirusul.Dar exista și alte cauze ale acestor simptome, inclusiv o […] The post Alerta medicala. Ce provoaca deficiența de vitamina B12 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de melci uriași africani au aparut pe coasta din Florida, au declarat vineri oficialii, amenințand cu distrugerea unei game largi de plante și copaci și prezentand riscul de a transmite un tip rar de meningita la oameni. Melcul, originar din Africa de Est, este unul dintre cele mai daunatoare din…

- A fost panica mare in județul Harghita, acolo unde 20 de copii care se aflau in tabara la Lacul Roșu au prezentat simptome de toxiinfecție alimentara, moment in care a fost solicitata intervenția medicilor. La fața locului au fost mobilizate mai multe ambulanțe, in timp ce o parte dintre victime a fost…

- Ministerul Sanatații informeaza ca județele din zonele de frontiera cu Republica Moldova și Ucraina au fost atenționate in legatura cu identificarea rapida a oricarei suspiciuni de holera.

- Dupa ce in ultimii peste doi ani s-a vorbit aproape doar despre COVID-19, iar in ultimele saptamani au aparut ingrijorari legate de variola maimuței, dupa ce mai multe cazuri au fost depistate in state europene, mai nou a mai aparut o alerta. De aceasta data la Londra. Unde virusul care provoaca poliomielita…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a identificat 348 de cazuri suspecte de hepatita de origine necunoscuta si transmite ca ipoteza unui adenovirus pentru a explica aceasta boala misterioasa care afecteaza in principal copiii este cea mai plauzibila. 160 de pacienți au fost depistate in Marea Britanie.

- ALERTA, dupa prima zi de Paști, camerele de garda luate cu asalt de copii și adulți cu simptome de viroze, gripa ,COVID și probleme digestive The post ALERTA, dupa prima zi de Paști, camerele de garda luate cu asalt de copii și adulți cu simptome de viroze, gripa ,COVID și probleme digestive first…

- Un proiectil de tun, de calibrul 120 de milimetri, a fost gasit pe o strada din București. Proiectilul nu avea capsa detonanta, deci nu putea exploda. Cu toate acestea, el reprezinta un obiect periculos. Alerta a fost inregistrata in ziua de sambata, 16 aprilie 2022, pe raza Sectorului 3. Inițial s-a…

- Un val de aer polar loveste Romania inainte de Florii. Meteorologii anunta temperaturi minime negative si bruma, pana joi dimineata. Miercuri,13 aprilie, zece judete din Moldova, nordul Dobrogei si nord-estul Munteniei se vor afla sub Cod galben de vant puternic.