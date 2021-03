Stiri pe aceeasi tema

- Soțul ei sustine ca femeia, in varsta de 55 de ani, a avut reacții adverse grave similare cu cele ale otravirii. Valeriu Gheorghița a marturisit daca ar recomanda vaccinarea cu serul AstraZeneca unor apropiați „Se plangea, dupa prima doza de vaccin, ca ii este frig. Un cadru medical a spus ca…

- „Am vorbit la pauza și cu domnul Gheorghița și cu domnul Baciu. In Romania nu exista acel lot despre care vorbește EMA, care a fost in 17 țari. Acolo nu avem nicio problema. Exista primul lot din AstraZeneca, unde mai avem 3.000 de doze cred, care vor fi puse o saptamana in carantina.O sa luam o decizie.…

- Senatorul Diana Șoșoaca a chemat oamenii in strada pentru a protesta impotriva prelungirii starii de alerta și a tuturor restricțiilor. Cateva persoane s-au adunat la Arcul de Triumf din Capitala sa susțina pledoaria impotriva masurilor de protecție in pandemie. „Este obligatoriu sa ieșiți in strada…

- „Am vorbit la pauza și cu domnul Gheorghița și cu domnul Baciu. In Romania nu exista acel lot despre care vorbește EMA, care a fost in 17 țari. Acolo nu avem nicio problema. Exista primul lot din AstraZeneca, unde mai avem 3.000 de doze cred, care vor fi puse o saptamana in carantina.O sa luam o decizie.…

- "Prin apel 112 o persoana a sesizat ca a observat cum o femeie ar fi fost introdusa, cu forta, intr-un autoturism.Pe baza informatiilor oferite de martor, Sectia 24 Politie a demarat verificari in vederea depistarii autoturismului si identificarii persoanelor.In urma activitatilor desfasurate, autoturismul…

- "Exista o situatie cu 60.000 de persoane, angajati din invatamant, care doresc sa se vaccineze in urmatoarea saptamana si sunt convins ca, inca din aceasta saptamana, se va putea organiza la nivelul fiecarui judet un centru de vaccinare cu echipe mobile. La nivelul zilei de ieri, aveam deja 42.000 de…

- Daniel Niculae (38 de ani), fost jucator important al Rapidului, nu crede ca suporterii-acționari din DDB o pot salva pe Dinamo din colapsul financiar in care „cainii” s-au afundat in ultima vreme. „Fanii vin cu cateva torțe, dar n-au puterea sa susțina clubul, deși eu mi-aș dori. Ei sunt de apreciat,…

- Alerta in București, dupa ce un bebeluș a fost descoperit, marți seara, pe o strada din Capitala de catre o femeie, au declarat surse judiciare pentru Ziarul Libertatea. Copilul se afla intr-o punga și prezenta semne vitale.Descoperirea a fost facuta, marți seara, de catre o femeie din București care…