- Incident major in centrul Capitalei. O mașina a luat foc in dreptul Bibliotecii Naționale din București, marți, in jurul pranzului. Flacarile au distrus un taxi care se afla la semaforul de la intersecția dintre Splaiul Unirii și bulevardul Mircea Voda.

- Adolescenta disparuta in apele raului Vedea, la Smardioasa in Eveniment / on 12/07/2018 at 20:55 / Pompierii militari cauta, inca de la orele pranzului, o adolescenta in varsta de 13 ani, disparuta in apele raului Vedea, in apropiere de Smardioasa, sat Soimu. O alta adolescenta,…

Doliu in familia unui campion mondial! Fetița lui cea mica a murit inurma unui incident infiorator. Fetița fostului schior Bobe Miller a cazut in psicina unui vecin, unde avea loc o petrecere.

- Alerta în Bucuresti, joi seara, dupa ce un incendiu de proportii a izbucnit într-o zona de case din sectorul 2. Flacarile au cuprins acoperisurile unui ansamblu de locuințe și anexe, pe o suprafata de circa 400 de mp.

Hildegard-Carola Puwak, fost ministru al Integrarii Europene in Guvernul Nastase, a murit vineri, 25 mai, la varsta de 68 de ani. Hildegard-Carola Puwak, fost ministru al Integrarii Europene in Guvernul Nastase, s-a stins…

- Politisti din cadrul Biroului rutier Craiova au tras, vineri, intre șapte și noua focuri de arma asupra unui autoturism care nu a oprit in trafic la semnalul acestora și l-ar fi ranit pe șofer, un barbat in varsta de 45 de ani, cunoscut polițiștilor craioveni. Filip Gionea, fost Sardaru, zis Paris,…

- O cladire din apropierea pieței agroalimentare Crangași din București a luat foc. La scurt timp dupa ce s-a dat alarma la 112, la fața locului au ajuns pompierii. Ei s-au asigurat sa nu fi ramas cineva blocat in imobil din cauza flacarilor. Mai muți pompieri din cadrul ISU Bucuresti – Ilfov au sosit…

Alerta intr-un mall din Ramnicu Valcea. Peste 300 de persoane au fost evacuate duminica dupa-amiaza, dupa ce a izbucnit un incendiu la un tablou electric al cladirii, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.