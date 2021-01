Stiri pe aceeasi tema

- Tokyo a raportat 816 noi cazuri zilnice de coronavirus duminica, la o zi dupa ce guvernatorul Yuriko Koike a cerut ca guvernul sa declare din nou starea de urgenta, potrivit Mediafax. Tokyo a raportat 816 noi cazuri de coronavirus duminica, scrie Reuters. Datele vin la o zi dupa ce…

- Toate persoanele care nu au reședința in Belgia trebuie sa prezinte, la sosirea dintr-o zona roșie, in care este inclusa și Romania, rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, facut cu cel mult 48 de ore inainte, anunța MAE, relateaza Mediafax. „Ministerul…

- Noua mașini de teren au fost trase pe dreapta de jandarmi. Acestea circulau prin padurile din jurul stațiunii Predeal, in zona cabanei Garbova. Un localnic din zona a sunat la 112 și a anunțat ca vehiculele fac un zgomot infernal și strica potecile. Jandarmi din Brașov și din Prahova au pornit…

- Japonia l-a proclamat in mod oficial pe printul mostenitor Fumihito - care foloseste dupa casatoria sa din 1990 titlul de printul Akishino - drept ocupantul primului loc in ordinea de succesiune la Tronul Crizantemei, duminica, la un an si jumatate dupa ce fratele lui mai mare, Naruhito, a devenit…

- Cinci locuitori ai Capitalei au pus pe jar ofiterii de la Serviciu Paza si Protectie de Stat, dupa ce au sarit gardul Reședinței de stat de la Condrita, pentru a strange ciuperci. Este vorba de un cuplu si cateva rude ale acestora.

- Toți elevii și profesorii din București trebuie sa-și schimbe “urgent” parolele de la platformele de invațare online, potrivit unei adrese trimise directorilor de școli din Capitala de catre Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Documentul arata ca masura este necesara dupa ce “persoane necunoscute…

- "Va anuntam cu tristete ca Uniunea TESA a inregistrat primul deces in randul sindicalistilor sai in lupta cu Covid 19. Este vorba de colega noastra Gabriela Iliescu din cadrul Biroului Runos de la Spitalul Judetean Brasov care a plecat dintre noi la doar 49 de ani, rapusa de Covid 19. A lasat in…