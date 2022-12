Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a fost acuzata, nu o data, ca ”toaca” banii familiei Badalau, deși pozeaza intr-o femeie independenta. Iata ce a postat aceasta dupa ce socrul Niculae Badalau a fost reținut.

- Arestarea pentru 30 de zile de catre DNA a baronului PSD, Niculae Badalau, a produs un șoc uriaș in județul Giurgiu și nu numai, fapt pentru mai mulți șefii de instituții publice au inceput sa intre in trepidații, printre care și președintele Curții de Conturi a Romaniei, Mihai Busuioc. Primarii din…

- Fostul baron social-democrat Niculae Badalau este audiat la aceasta ora de procurorii DNA intr-un dosar de corupție. Suspiciunile in acest caz sunt de luare de mita și trafic de influența.

- Trimiterea la plimbare de catre conducerea PSD l-a determinat pe baronul giurgiuvean Niculae Badalau sa pregateasca o mutare politica surpriza. Niculae Badalau, in prezent vicepreședinte al Autoritații de Audit din cadrul Curții de Conturi a Romaniei, este disperat sa revina in politica, deși conducerea…

- Impresara Anamaria Prodan a anunțat, recent, ca a intrat in politica, insa nu a precizat in ce județ sau oraș va activa și cine a consiliat-o. La jumatatea lunii trecute, Anamaria Prodan a anunțat printr-un mesaj postat pe Instagram ca s-a inscris in partidul fondat de Codrin Ștefanescu și Liviu Dragnea,…

- Intervenție la un tractor rasturnat peste o persoana in apropiere de localitatea Pata.Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața in urma rasturnarii unui tractor peste un barbat, intr-o zona impadurita din apropierea localitații Pata.Alerta a fost inregistrata…