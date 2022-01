Alertă la Arad, din cauza focarelor de gripă aviară din Ungaria. Ce se întâmplă în Bihor Dupa ce au fost confirmare zeci de focare de gripa aviara in Ungaria, dintre care unul aflat la doar 10 kilometri de granita de vest a Romaniei, autoritatile din Arad anunța masuri speciale pentru prevenirea aparitiei bolii, cum ar fi interzicerea comertului de pasari si carne de pasare fara control veterinar. De altfel, sase localitati din judetul Bihor se afla deja in zona de supraveghere, in urma identificarii focarului de la granița intr-o ferma cu un efectiv de 12.099 capete de rate. Autoritațile aradene atrag atenția ca exista chiar și riscul de transmitere a virusului de la pasari la om,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

