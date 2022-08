Alertă la Ampoița. Un urs a fost văzut în zona localității. A fost emis un mesaj RO-ALERT Alerta la Ampoița. Un urs a fost vazut in zona localitații. A fost emis un mesaj RO-ALERT Prezența unui urs in zona localitații Ampoița din comuna Meteș a fost semnalata vineri seara, printr-un apel la numarul unic de urgența 112. Potrivit ISU Alba, a fost emis un mesaj Ro-Alert catre locuitorii din zona respectiva. Nu sunt persoane care sa necesite ingrijiri medicale. foto: arhiva, rol ilustrativ Citește Alerta la Ampoița. Un urs a fost vazut in zona localitații. A fost emis un mesaj RO-ALERT in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

