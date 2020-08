Stiri pe aceeasi tema

- O ploaie puternica a lovit provincia Giresun din Turcia, localizata pe coasta Marii Negre, și a provocat o inundație fulgeratoare peste noapte. FOTO și VIDEO. Bilanț: morți și pagube. Dezastrul dintr-o provincie a Turciei de pe coasta Marii Negre: zeci de morți și pagube din cauza inundațiilor Ploile…

- Patru persoane au murit in urma viiturilor produse intr-o regiune situata in nordul Turciei, langa Marea Neagra, iar alte 11 sunt date disparute, a declarat duminica ministrul de Interne, Suleyman Soylu, citat de Reuters, informeaza Agerpres.Citește și: Ioan Mircea Pașcu, dupa ce Cristoiu…

- In Rusia, au fost numite stațiunile de la Marea Neagra cu cea mai curata plaja. Lista locurilor este postata pe portalul pentru calatori bilettutu.ru. Dupa cum au menționat autorii site-ului, turiștii care doresc sa se odihneasca pe o plaja cu apa curata, este mai bine sa acorde o atenție satelor mici…

- Sistemul NATO de supraveghere și control al spațiului aerian al Marii Negre a detectat astazi prezența unui avion militar rusesc in spațiul aerian aliat din vestul Marii Negre.Conform procedurilor, au fost lansate aeronave militare NATO din Turcia, Romania și Bulgaria, care sa determine avionul…

- Inecati in mare de la inceputul anului sunt inregistrati 27 adulti si 7 copii.Primul lucru la sosirea pe plaja este identificarea postului salvamarilor. Aici se afla si steagurile, care arata daca este sau nu posibila intrarea in apa.Inecati in mare de la inceputul anului avem inregistrati 27 adulti…

- Oceanologii, biologii marini si ecologistii sunt in alerta de cateva zile, fiind convinsi ca in apa Marii Negre au aparut sirenele, acele fapturi mitologice pe jumatate femeie si pe jumatate (cea de jos) peste. Ei banuiesc ca o asemenea faptura a fost capturata de niste pescari, care au vandut-o unui…

- Trenurile Soarelui vor reporni spre litoralul Marii Negre la sfarsitul lunii iunie, dar din 12 iunie o serie de trenuri care vin din tara in Bucuresti isi vor prelungi parcursul pana in Mangalia, a declarat, pentru AGERPRES, directorul general al CFR Calatori, Dan Costescu. "Trenurile Soarelui le avem…

- CFR a anunțat de cand pune in circulație trenurile care duc spre mare. Trenurile Soarelui intra in circulatie din iunie, urmand sa asigure legatura tuturor regiunilor cu Marea Neagra. Programul incepe din 12 iunie și continua pana la 6 septembrie. Conform CFR Calatori, compania a adoptat un program…