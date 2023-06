Alertă într-o tabără din Fundata. Mai mulți copii, transportați la spital cu dureri abdominale, grețuri și vărsături Mai multi copii cu varste intre 8 si 13 ani cazati la un complex turistic din localitatea Fundata au avut probleme digestive, fiind solicitata interventia ambulantelor. Din 39 de copii evaluati, 11 au fost dusi la spital pentru investigatii suplimentare. ”Am fost anuntati ca un grup de copii cazati la un complex turistic din localitatea […] The post Alerta intr-o tabara din Fundata. Mai mulți copii, transportați la spital cu dureri abdominale, grețuri și varsaturi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi copii cu varste intre 8 si 13 ani cazati la un complex turistic din localitatea Fundata au avut nevoie de intervenția ambulanțelor dupa ce au acuzat probleme digestive. 11 dintre ei au fost dusi la spital pentru investigatii suplimentare.

- Aproape 40 de copii cazați la un complex turistic din localitatea Fundata, județul Brașov, se simt rau, ei manifestand dureri abdominale, grețuri și varsaturi, scrie Mediafax.ISU Brașov intervine de urgența in localitatea Fundata, unde un grup de copii cazați la un complex turistic prezinta probleme…

- Politistii din Neamt au deschis o ancheta dupa ce o femeie in varsta de 39 de ani si trei copii ar fi mancat jeleuri produse in afara tarii, li s-a facut rau si au fost internati in spital. Toți patru s-au prezentat la spital cu tahicardie, grețuri și varsaturi. “Din verificarile efectuate de politisti…

- Politistii din Neamt au deschis o ancheta dupa ce o femeie in varsta de 39 de ani si trei copii ar fi mancat jeleuri produse in afara tarii, li s-a facut rau si au fost internati in spital. Toți patru s-au prezentat la spital cu tahicardie, grețuri și varsaturi. “Din verificarile efectuate de politisti…

- Plan roșu de intervenție miercuri seara la Sibiu, dupa un accident in care au fost implicate doua autocare pline cu elevi. 90 de persoane se aflau in cele doua mijloace de transport, dar niciuna nu a fost grav ranita. 20 dintre copii au fost duși la spital pentru verificari, iar alții au suferit atacuri…

- UPDATE. In accidentul rutier au fost implicate 14 persoane. 10 dintre acestea, 2 adulți și 7 copii, au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale de specialitate. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Știrea inițiala: ISU Buzau a activat, marti, Planul Rosu de Interventie, dupa un…

- UPDATE. In accidentul rutier au fost implicate 14 persoane. 9 dintre acestea, 7 adulți și 2 copii, au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale de specialitate. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Știrea inițiala: ISU Buzau a activat, marti, Planul Rosu de Interventie, dupa un…

- Trei copii din Cisnadie, judetul Sibiu, au ajuns la spital, marti, dupa ce casa in care locuiesc a fost cuprinsa de un incendiu. O fetita si un baiat, de 7 si 9 ani, au fost intoxicati un fum. O adolescenta de 15 ani a suferit atac de panica. ”ISU Sibiu a intervenit de urgenta in […] The post Trei copii…