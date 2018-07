Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul se numeste Madalin Giuliano Tibuliac, are 15 ani, 1,65 metri inaltime, aproximativ 60 de kilograme, are par negru, tuns scurt si ochi caprui. In momentul disparitiei era imbracat cu pantaloni scurti, de culoare deschisa, tricou de culoare deschisa si pantofi sport de culoare alba. Potrivit…

