- Alerta maxima in zona localitații timișene Sanandrei, pe drumul ce leaga Timișoara de Arad. Cabina unui autotren incarcat cu azotat de amoniu a fost cuprinsa de flacari. Cei de la ISU Banat intervin la fața locului, circulația este complet blocata.

- Incident periculos in aceasta dimineața pe DN 69, șoseaua care leaga Timișoara de Arad. Un cauciuc al unui TIR incarcat cu azotat de amoniu a explodat la intersecția DN 69 cu DJ 692, drumul spre Sanandrei. Roata ar fi luat foc, incendiul fiind insa stins imediat. Circulația in zona este blocata, iar…

- Incident in aceasta dimineața pe DN 7, la ieșire din localitatea Barzava. Un autocamion a acroșat un stalp de electricitate, iar cablurile de inalta tensiune au ajuns in apropierea carosabilului. Circulația este blocata pe ambele sensuri, anunța DRDP Timișoara. Muncitorii acționeaza pentru remedierea…

- Un autotren a luat foc, in aceasta dimineața, pe A1, dupa ce a lovit parapetul median. Traficul este blocat pe autostrada, in zona in care a avut loc incidentul. Evenimentul a avut loc la cațiva kilometri de Vama Nadlac. Potrivit ISU Arad, autotrenul s-a rasturnat, iar șoferul a reușit sa se autoevacueze.…

- Traficul pe Valea Oltului a fost blocat luni dimineața in zona localitații Boița, județul Sibiu, din cauza unui TIR rasturnat pe carosabil. Potrivit Poliției, șoferul autotrenului, un barbat de 45 de ani din Baia Mare, a consumat alcool inainte sa circule cu autotrenul pe drumurile naționale. ”Sensul…

- In aceasta seara, pe DN13, intre localitațile Valenii și Acațari, județul Mureș, a avut loc un accident rutier in care un autotren incarcat cu lemn s-a rasturnat pe marginea carosabilului. Conform primelor informații, in acest caz nu ar fi existat victime ranite grav. Circulația in zona a fost ingreunata.…

- Accident de circulație in aceasta seara pe DN 68A, șoseaua care leaga Timișoara de Deva. Un șofer a pierdut controlul autotrenului pe care il conducea, iar autovehiculul s-a rasturnat. Barbatul a fost ranit ușor. „Circulație oprita pe DN 68A in zona Ohaba, jud. Hunedoara. Un autotren a derapat și s-a…

- Un incident in care a fost implicat un camion incarcat cu bușteni, produs vineri seara pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș, s-a soldat cu avarierea a doua mașini și blocarea circulației timp de aproximativ o ora. Potrivit IPJ Sibiu, la km. 242, in zona ieșirii spre Agnita, remorca unui camion incarcat cu material…