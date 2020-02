Alertă în Suceava. O româncă este suspectă de coronavirus O romanca este suspecta de coronavirus. Femeia s-a intors in țara pe 2 februarie și intre timp a inceput sa aiba simptomele virusului ucigaș. Pacienta va fi transferata din Suceava la Institutul Matei Balș. Totodata este alerta și in Galați, unde 13 persoane au fost plasate in carantina. Vorbim de opt romani și cinci chinezi, care vor sta sub supraveghere doua saptamani acasa. Direcția de Sanatate Publica Galați monitorizeaza cele 13 persoane, cinci de naționalitate chineza și restul romani, dupa ce s-au intors din China. Deocamdata toți se afla acasa, in carantina, pana se va stabili daca au… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

