Cu pandemia Covid incheiata de multa vreme, statele europene continua sa inregistreze mortalitate in exces, fara niciun fel de explicație. Astfel, in luna aprilie 2023, excesul de decese a fost mai mare cu 2,7% decat in luna martie 2023, cand s-a inregistrat un plus de 0,6% fața de valoarea de referința. Datele statistice, puse la […] The post Alerta in statele UE. Exces de decese inexplicabile first appeared on Ziarul National .