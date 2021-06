Stiri pe aceeasi tema

- Cod rosu in judetul Tulcea.Meteorologii au emis in urma cu putin timp o avertizare meteorologica de Cod Rosu. Potrivit ANM, se vor manifesta averse torentiale ce vor depasi 50 l mp in zona avertizata sau acumulat peste 50 l mp frecvente descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni, intensificari…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri seara, noi avertizari nowcasting Cod portocaliu de ploi torentiale, vijelie si grindina pentru localitati din sase judete. Potrivit meteorologilor, in intervalul 19:30 - 20:30, in localitati din judetele Hunedoara (inclusiv zona…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o noua alerta. Potrivit informațiilor oficiale, in țara noastra va fi cod galben, dar și portocaliu, de ploi torențiale cu grindina. Iata in ce zone din Romania se va manifesta vremea rea, dar și cand vor inregistra temperaturile o creștere. Anunțul…

- ANM anunta temperaturi minime intre 8°C in depresiuni și 16°C in sud-vest. In Capitala vor fi averse, fenomene electrice, vant intens și o minima de 14°C. Elena Mateescu, directorul Administratiei de Meteorologie: „Vorbim in continuare de perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, frecvente…

- Tipul mesajului : Avertizare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 19-05-2021 Ora : 10:30 Nr. mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor;

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o alerta meteo de vreme severa in toata Romania pana vineri seara la ora 21.00. Toata țara va fi afectata de ploi, grindina și vijelii. Ce zona este afectata de codul roșu de inundații.

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru zilele ce urmeaza. Cand vom scapa definitiv de iarna? Romanii abia așteapta sezonul cald dupa o lunga perioada in care temperaturile au fost foarte scazute. Alerta meteo ANM: cand scapam de iarna? Primavara se…

- Dupa cateva zile calde, cu temperaturi care s-au apropiat de 20 de grade la Gherla, vremea schimba foaia. Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi o informare de instabilitate atmosferica, intensificari ale vantului și ploi, valabila incepand de la ora 21 pana vineri seara la aceeași ora,…