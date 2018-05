Stiri pe aceeasi tema

- Armata siriana a anuntat ca mai multe baze militare din provincia Hama si din apropiere de Alep au fost lovite duminica seara de rachete, dar nu a precizat sursa atacului, informeaza Reuters. Televiziunea de stat de la Damasc anuntase cu putin timp inainte ca in Hama s-au auzit mai multe explozii, iar…

- Israelul a facut publice marti detalii despre presupuse forte aeriene ale Iranului in Siria, printre care s-ar afla si avioane civile care sunt suspectate ca ar transfera arme, semn ca acestea ar putea fi atacate daca tensiunile cu Teheranul cresc, scrie Reuters. Presa din Israel a difuzat imagini…

- O drona israeliana s-a prabusit sambata in sudul Libanului, aparent in urma unei defectiuni tehnice, informeaza presa locala si autoritatile militare israeliene, potrivit site-ul agentiei de stiri Reuters. Aparatul de zbor s-a prabusit in zona satelor Beit Yahoun si Baraachit din sudul…

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa RIA, preluata de Reuters, citandu-l ca sursa pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare siriene si iraniene din Siria in cadrul unei ofensive descrise de israelieni ca fiind „un atac la scara larga” si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul aerian al Israelului, scrie The Times of Israel.

