"Imaginile din satelit din aceasta dimineața dezvaluie noi daune semnificative la mai multe poduri și la barajul Nova Kahovka, dupa retragerea rusa din Herson peste raul Nipru", se afirma intr-un comunicat al companiei Maxar, citat de Rador. Conform specialiștilor, secțiuni din partea de nord a barajului și porți de ecluza au fost "distruse in mod deliberat", ceea ce a dus la scurgerea a mii de tone de apa. La inceputul saptamanii, Rusia a acuzat armata ucraineana ca a bombardat barajul. Ambele parți s-au acuzat in mod repetat ca planuiesc sa sparga barajul folosind explozibili, actiune in urma…