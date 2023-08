Stiri pe aceeasi tema

- Grecia este una dintre destinațiile preferate de vacanța ale romanilor, dar in ultima perioada au inceput sa apara și problemele. Pana in urma cu cațiva ani, plimbarile de seara și odihna pe cate un șezlong pentru a admira marea erau una dintre activitațile favorite ale turiștilor. Intre timp, a aparut…

- Romanii sunt atrasi, vara de vara, in numar foarte mare de Grecia si, in special, de Thassos. Chiar daca preturile par un pic „piperate”, turistii din tara noastra au „invadat”, practic, insula elena. Totusi, un roman trage un semnal de alarma: pe cat de frumoasa este aceasta destinatie, pe atat de…

- O turista din Romania, care a plecat in vacanța in Thassos, Grecia, impreuna cu partenerul sau de viața și mai mulți prieteni s-a revoltat, dupa ce a ales sa ia masa la un local la care i s-a impus consumație minima. Care a fost replica proprietarilor localului. Consumație minima de 20 euro/persoana…

- Ce se intampla cu romanii care se afla in vacanța in Grecia, in zonele afectate de incendii. Precizarile ANAT și MAE Turistii romani care au rezervari de cazare in partea de sud a insulei Rodos, afectata de incendii, vor fi relocati in zonele de nord, iar pana in prezent nu s-au inregistrat anulari…

- Turiștii romani care pleaca in vacanța in Grecia stau la cozi pentru a trece frontiera. In vama de la Makaza coloana de mașini se intinde pe 7 km. In imaginile trimise de un telespectator Digi24 se vede cum șoferii inainteaza greu, unii chiar au coborat din mașini, semn ca timpul de așteptare a fost…

- Un turist roman care a avut oportunitatea sa exploreze atat litoralul Greciei, cat și cel romanesc in acest an, a facut o comparație intre cele doua destinații foarte populare printre turiștii din Romania. Cu toate acestea, concluzia sa este surprinzatoare.Un turist roman a ajuns la concluzia ca…

- Deși suntem in plin sezon estival, stațiunile sunt cam goale. Turiștii sunt dezamagiți nu doar de prețurile mari, ci și de condițiile pe care le ofera litoralul romanesc. Tot mai mulți romani au inceput sa aleaga vacanțele in strainatate in detrimentul celor din țara. Printre destinațiile favorite sunt…

- E haos la granite! La punctele de trecere a frontierei spre Grecia s-au format cozi de mașini. Turistii romani si bulgari sunt furiosi. Turistii romani si bulgari au postat sute de mesaje pe retelele sociale, unde iși striga revolta. Potrivit Politiei de Frontiera, camioanele care au iesit din tara…