Alertă în Franța! Un șofer a intrat cu maşina în mulțime Masina a lovit sapte clienti ai clubului de noapte si un paznic dupa o presupusa cearta cu gardianul in jurul orei locale 04.00 (02.00 GMT), conform ziarului La Voix du Nord. Doua dintre persoanele ranite sunt in stare critica si au fost transportate la spital cu elicopterul, in timp ce alte cinci, care aveau rani minore, au fost duse la spitalul din Cambrai, a mai scris ziarul citat. Soferul masinii a fost arestat. Politia a deschis o ancheta. Mai multi martori au spus ca soferul s-a certat cu gardianul. O sursa din cadrul politiei a declarat pentru postul francez de televiziune… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

